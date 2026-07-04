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Illustrationsbild. (AP)
AI i vardagen

Allt fler amerikaner frågar AI vem de ska rösta på

Av Joel Malmén
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Allt fler amerikanska väljare tar hjälp av AI-språkmodeller för att hitta rätt kandidat att rösta på i de snåriga lokalvalen, rapporterar New York Times.

– Det kändes som att sitta ner och prata över en kaffe med en politisk expert som redan gjort all research, säger Robert Siebelink, en 54-årig demokrat från Kalifornien som tog hjälp av Claude för att välja bland de 61 guvernörskandidaterna.

Experter varnar samtidigt för riskerna.

– Det finns goda skäl till att språkmodellerna är övertygande: De presenterar fakta eller påstådda fakta och förklarar dem tydligt och bra, säger AI-forskaren David G Rand vid Cornell University.

AI-verktygen tenderar dock att spegla och bekräfta åsikter, vilket kan leda till att kandidaternas politik filtreras utifrån användarens synvinkel, fortsätter han.

31-årig väljare: ”Förra gången researchade jag i 20 timmar – denna gång var det en timme”
NY Times  · Ofta betalvägg
AI förändrar amerikanska politiska kampanjer (29 juni)
NY Times  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
AI och val
Wikipedia (en)
As artificial intelligence (AI) has become more mainstream, there is growing concern about how this will influence elections. Potential targets of AI include election processes, election offices, election officials and election vendors. There are also global efforts to improve elections using AI.
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