Allt fler amerikaner frågar AI vem de ska rösta på

Allt fler amerikanska väljare tar hjälp av AI-språkmodeller för att hitta rätt kandidat att rösta på i de snåriga lokalvalen, rapporterar New York Times.

– Det kändes som att sitta ner och prata över en kaffe med en politisk expert som redan gjort all research, säger Robert Siebelink, en 54-årig demokrat från Kalifornien som tog hjälp av Claude för att välja bland de 61 guvernörskandidaterna.

Experter varnar samtidigt för riskerna.

– Det finns goda skäl till att språkmodellerna är övertygande: De presenterar fakta eller påstådda fakta och förklarar dem tydligt och bra, säger AI-forskaren David G Rand vid Cornell University.

AI-verktygen tenderar dock att spegla och bekräfta åsikter, vilket kan leda till att kandidaternas politik filtreras utifrån användarens synvinkel, fortsätter han.