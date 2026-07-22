Professor slår larm om AI-fuskande toppstudenter

Eleverna fick göra tentamen hemma eftersom en masskjutning hade skett på universitetet.

Håller AI på att skapa en hel generation som hellre fuskar än lär sig något? Den frågan ställer sig ekonomiprofessor Roberto Serrano, efter att ha ställt sina studenter inför två tentor med vitt skilda förutsättningar, skriver Berlingske.

I den ena tentamen, som studenterna tilläts göra hemma, presterade de närmast klanderfritt. När Serrano sedan lät dem göra om motsvarande prov på universitetet, blev resultatet det omvända.

Förklaringen, menar Serrano, heter artificiell intelligens.

– Det är omöjligt att komma till en annan slutsats än att studenterna fuskade, säger han till Washington Post.

Han ser stora konsekvenser för samhället om intelligenta studenter inte ser några problem med att fuska och som en konsekvens slutar lära sig saker.