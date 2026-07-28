Chattar med AI:n Claude kunde hittas öppet på nätet

Människors privata chattar med Anthropics AI-modell Claude har blivit offentliga och sökbara efter att ha indexerats av Google, rapporterar 404 Media.

Enligt tidningen har modellens användare troligen inte insett att om de skapar en offentlig delningslänk till sin chatt innebär det också att den kan hittas av vem som helst med en vanlig sökmotor. Detta trots att det i Claudes egen information framstår som att bara de som fått själva länken kan komma åt materialet.

Enligt BBC tycks Anthropic efter rapporterna ha blockerat Google från att komma åt chattloggar.

Bland de hundratals samtal med Claude som redan hittats och delats online förekommer vad som tycks vara transkriberingar av privata samtal samt namn, adresser och annan kontaktinformation. En användare verkar också ha använt chattboten för att försöka få hjälp med att ”rent fysiskt” förvandlas till en niosvansad räv.