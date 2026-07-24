Amazon kräver AI-märkning på bilder och filmklipp

En vagn från Amazon under prideparaden i Washington i juni i år.

E-handelsjätten Amazon informerade i veckan tredjepartssäljare om att de måste märka upp produktbilder eller videor som innehåller AI-genererade personer, skriver CNBC.

Förändringen har tillkommit efter att New York nyligen antagit en lag som kräver ökad transparens kring ”syntetiska aktörer” i annonser.

Amazons krav gäller inte innehåll med karaktärer från tv, datorspel och film, eller innehåll som inkluderar verkliga personer, även om dessa har modifierats med hjälp av AI.

Tredjepartsaktörer står för 60 procent av varorna som säljs via Amazon.