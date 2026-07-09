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Genrebild på barn med läsplatta. (Nicklas Thegerström/TT)
AI i vardagen

Folkhälsomyndigheten ska utreda AI-risker för barn

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskap om vilka risker generativ AI kan utgöra för barn och unga, skriver man i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen kan generativ AI nämligen ”förstärka negativa tankemönster, skadliga ideal och ensamhet”.

Utifrån sammanställningen ska FHM sedan ta fram rekommendationer om generativ AI till såväl barn och ungdomar som vårdnadshavare.

– Barn har rätt till en trygg och säker uppväxtmiljö, och det gäller även den digitala världen, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) i pressmeddelandet.

Hälften av alla barn mellan 8–19 använder olika AI-verktyg
TT
Regeringen: Barn och unga är särskilt sårbara
pressmeddelande · www.regeringen.se
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AFP  · Ofta betalvägg
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AI i vardagenCamilla Waltersson GrönvallModeraternaFolkhälsomyndighetenLiberalernaArtificiell intelligensPolitik