Almega: Orimligt med krav på kortare arbetstid

Fackens krav på förkortad arbetstid med bibehållen lön är orimligt, skriver arbetsgivarorganisationen Almega på SvD Debatt.

”En generell arbetstidsförkortning innebär färre arbetade timmar i ekonomin och därmed lägre produktion, minskade skatteintäkter och i förlängningen ett fattigare samhälle.”

Det saknas stöd för att produktiviteten skulle öka så mycket som krävs, och personalbehovet skulle öka i ett läge där det redan råder kompetensbrist, enligt Almega.

Dessutom riskerar den ordning som håller samman lönebildningen att spräckas, fortsätter de.