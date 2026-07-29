Almega: Orimligt med krav på kortare arbetstid
Fackens krav på förkortad arbetstid med bibehållen lön är orimligt, skriver arbetsgivarorganisationen Almega på SvD Debatt.
”En generell arbetstidsförkortning innebär färre arbetade timmar i ekonomin och därmed lägre produktion, minskade skatteintäkter och i förlängningen ett fattigare samhälle.”
Det saknas stöd för att produktiviteten skulle öka så mycket som krävs, och personalbehovet skulle öka i ett läge där det redan råder kompetensbrist, enligt Almega.
Dessutom riskerar den ordning som håller samman lönebildningen att spräckas, fortsätter de.
Om debattörerna
Ann Öberg, vd, Almega
Maria Möller, arbetsgivarpolitisk chef, Almega
Läs mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen