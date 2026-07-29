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Illustrationsbild. (Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Debatten om kortare arbetstid

Almega: Orimligt med krav på kortare arbetstid

Av Joel Malmén
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Fackens krav på förkortad arbetstid med bibehållen lön är orimligt, skriver arbetsgivarorganisationen Almega på SvD Debatt.

”En generell arbetstidsförkortning innebär färre arbetade timmar i ekonomin och därmed lägre produktion, minskade skatteintäkter och i förlängningen ett fattigare samhälle.”

Det saknas stöd för att produktiviteten skulle öka så mycket som krävs, och personalbehovet skulle öka i ett läge där det redan råder kompetensbrist, enligt Almega.

Dessutom riskerar den ordning som håller samman lönebildningen att spräckas, fortsätter de.

Almega: ”Fackens krav bygger på en orealistisk idé”
debatt · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Om debattörerna

Ann Öberg, vd, Almega
Maria Möller, arbetsgivarpolitisk chef, Almega

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