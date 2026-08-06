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Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén. (Fredrik Sandberg/TT)
Valet 2026Debatten om kortare arbetstid

Helldén: AI kan underlätta för kortare arbetsvecka

Av Hannah Gustafsson
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Att AI utkonkurrerar vissa yrkesroller och arbetsuppgifter skulle kunna vara gynnsamt vid en arbetstidsförkortning. Det säger Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén i Ring P1.

– Det kan frigöra en hel del. Vi har diskuterat det i ljuset av utvecklingen av arbetstidsförkortning, så att vi skulle kunna dela mer på de arbeten som finns.

MP vill att arbetsveckan blir 35 timmar i stället för dagens 40, och allra helst övergå till en fyradagarsvecka.

Helldén menar också att utvecklingen av AI kommer att fortsätta oavsett och att det därför också är viktigt att tekniken integreras i utbildningen för framtidens arbeten.

Hör hela utfrågningen i Ring P1
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Valet 2026Debatten om kortare arbetstidDaniel HelldénMiljöpartietArtificiell intelligensPolitik