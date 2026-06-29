Omsorgsjätten Ambea lägger bud på Humana

Pensionärer på ett äldreboende serveras saft när de sitter i solen. Illustrationsbild.

Omsorgsbolaget Ambea lägger ett bud på konkurrenten Humana värt totalt närmare 3 miljarder kronor, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Målet uppges vara att slå ihop de båda företagen till ett, samtidigt som Ambea vill sälja Humanas verksamhet inom affärsområdet personlig assistans.

Budet är 27 procent högre än Humanas börsvärde vid fredagens stängning på Stockholmsbörsen.

Humanas styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera budet. Ägare av motsvarande 42 procent av bolaget har åtagit sig att acceptera erbjudandet under vissa villkor.

Ambea är ett av Nordens största omsorgsföretag och hade enligt det senaste årsbokslutet 41 000 anställda.