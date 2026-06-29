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Pensionärer på ett äldreboende serveras saft när de sitter i solen. Illustrationsbild. (Fredrik Sandberg/TT)
Svenska näringslivet

Omsorgsjätten Ambea lägger bud på Humana

Av Andreas Victorzon
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Omsorgsbolaget Ambea lägger ett bud på konkurrenten Humana värt totalt närmare 3 miljarder kronor, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Målet uppges vara att slå ihop de båda företagen till ett, samtidigt som Ambea vill sälja Humanas verksamhet inom affärsområdet personlig assistans.

Budet är 27 procent högre än Humanas börsvärde vid fredagens stängning på Stockholmsbörsen.

Humanas styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera budet. Ägare av motsvarande 42 procent av bolaget har åtagit sig att acceptera erbjudandet under vissa villkor.

Ambea är ett av Nordens största omsorgsföretag och hade enligt det senaste årsbokslutet 41 000 anställda.

Ambea erbjuder 20 kronor kontant och 0,305 Ambea-aktier för en Humana-aktie
Direkt  · Ofta betalvägg
Ambeas vd: Ger bättre förutsättningar att möta samhällets växande omsorgsbehov
pressmeddelande · mfn.se
Humanas styrelse rekommenderar ägarna att acceptera
pressmeddelande · mfn.se
Ambea återköper egna aktier i samband med budet
pressmeddelande · mfn.se
Får tolv månader på sig att sälja personlig assistans-verksamhet
Direkt  · Ofta betalvägg
Ambea hade 2025 över 1 000 omsorgsinrättningar
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