Två av tre väljare i USA:s mellanårsval ansåg att Trumps tullar har skadat landets ekonomi, enligt vallokalsundersökningar.

USA:s president Donald Trump vill höja tullarna mot 14 handelspartner, däribland Kina och EU, redan i januari. Trump hävdar att andra länder betalar tullarna, men i praktiken får amerikanska konsumenter stå för större delen av kostnaden, skriver Bloomberg.

Enligt tankesmedjan Tax Foundation väntas tullarna i år innebära en extra skattebörda motsvarande 8 400 kronor per amerikanskt hushåll, jämfört med 10 300 kronor i fjol. De nya tullarna väntas också göra USA:s ekonomi 0,4 procent mindre på lång sikt än den annars hade varit.

Studier från bland annat Federal Reserve i New York visar att tullarna har lett till högre priser och svagare ekonomisk tillväxt.