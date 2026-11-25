Amerikanerna får betala priset för Trumps tullar
USA:s president Donald Trump vill höja tullarna mot 14 handelspartner, däribland Kina och EU, redan i januari. Trump hävdar att andra länder betalar tullarna, men i praktiken får amerikanska konsumenter stå för större delen av kostnaden, skriver Bloomberg.
Enligt tankesmedjan Tax Foundation väntas tullarna i år innebära en extra skattebörda motsvarande 8 400 kronor per amerikanskt hushåll, jämfört med 10 300 kronor i fjol. De nya tullarna väntas också göra USA:s ekonomi 0,4 procent mindre på lång sikt än den annars hade varit.
Studier från bland annat Federal Reserve i New York visar att tullarna har lett till högre priser och svagare ekonomisk tillväxt.
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