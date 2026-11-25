Donald Trump planerar att ge besked om ett nytt tullpaket riktat mot bland annat EU och Kina, enligt en högt uppsatt amerikansk tjänsteman som Bloomberg har talat med. Bakgrunden är att Vita huset anser att de andra länderna subventionerar sin egen industri.

Under tisdagen rapporterade Wall Street Journal, med hänvisning till källor, att tullarna ska omfatta merparten av importen till USA från regionerna. Stål, aluminium och fordon väntas dock undantas.

För EU väntas de nya tullarna landa på 15 procent, enligt Bloomberg. För Kina kan det sluta med tullar på 40 procent.