Donald Trump förbereder ett nytt tullpaket mot EU, Kina och ytterligare 14 länder, uppger källor för Wall Street Journal. Beskedet väntas redan i veckan och tullarna ska omfatta merparten av importen. Stål, aluminium och fordon väntas dock undantas.

Åtgärden kommer efter att USA:s handelsrepresentant (USTR) i flera månader har utrett utländska industrisubventioner, skriver tidningen.

Bland övriga länder som omfattas finns Japan, Sydkorea, Vietnam och Indien. Tullnivåerna är ännu inte fastställda, men EU, Japan och Sydkorea väntas få tullar på högst 15 procent. Kina väntas få betydligt högre tullar.