Utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) är kritisk till det nya tullpaket som president Donald Trump väntas presentera senare under onsdagen, enligt uppgifter i amerikanska medier.

EU är redo att agera med motåtgärder, menar han.

”Trump fortsätter att bedriva sin oseriösa handelspolitik med tullar som främsta vapen. EU och USA har redan en överenskommelse som vi förväntar oss att Trump håller sig till. Det har Europa gjort”, skriver Dousa i en kommentar till Omni.