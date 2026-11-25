Trumpadministrationen föreslår nya tullar mot 14 stora ekonomier, inklusive Kina och EU, bekräftar USA:s handelsrepresentant USTR i ett pressmeddelande.

För EU föreslås tullar på 15 procent och för Japan, Sydkorea, Schweiz och Taiwan på upp till 15 procent. För Kina och Indien föreslås tullar på upp till 20 respektive 25 procent. Högst tullsats föreslås för Vietnam, med upp till 35 procent.

Med tullarna vill USA motverka överproduktion och snedvriden konkurrens genom bland annat statliga industrisubventioner. För EU:s del pekar USTR bland annat ut fordons- och läkemedelsindustrin.

Tullförslaget kommer efter en åtta månader lång utredning som inleddes sedan USA:s högsta domstol underkänt Trumps tidigare svepande tullar.

Tidigast i slutet av januari kan tullarna införas.