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En vårdarbetare i Kongo-Kinshasa. Bild från 3 juli. (Dirole Lotsima Dieudonne /AP/TT)
Ebolautbrottet

Amerikansk hjälparbetare smittad av ebola

Av Ebba Örn
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En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har smittats av ebola, uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten (US CDC).

Enligt myndigheten samarbetar man med arbetsgivaren och hälsovårdsmyndigheter för att förhindra ytterligare smittspridning.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har över 600 personer dött i ebola under det pågående utbrottet.

Finns inget vaccin mot bundibugyo-varianten som driver utbrottet
TT
Framgår inte om personen är kvar i Kongo-Kinshasa
Reuters  · Ofta betalvägg
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