Amerikansk hjälparbetare smittad av ebola

En vårdarbetare i Kongo-Kinshasa. Bild från 3 juli.

En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har smittats av ebola, uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten (US CDC).

Enligt myndigheten samarbetar man med arbetsgivaren och hälsovårdsmyndigheter för att förhindra ytterligare smittspridning.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har över 600 personer dött i ebola under det pågående utbrottet.