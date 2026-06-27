Amerikansk minister om värmen: ”Fler dör på vintern”
Stora delar av Europa svettas i vad forskare beskriver som den värsta värmeböljan någonsin. Men den amerikanske energiministern Chris Wright tycks spela ner problemet, rapporterar Politico.
– Det är alltid fler som dör på vintern än på sommaren, för kyla är en mycket större dödsorsak än värme, sa han tidigare i veckan.
Uttalandet gjordes vid en konservativ konferens där bland annat flera tunga klimatskeptiker deltog.
I sak stämmer påståendet, påpekar Politico. Dödsfallen i Europa vintertid är i nuläget ungefär åtta gånger fler än på sommaren. Men stigande temperaturer till följd av mänsklig påverkan är ett snabbt växande problem och i USA har värme under det senaste årtiondet passerat kyla som dödsorsak.
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