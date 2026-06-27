Amerikansk minister om värmen: ”Fler dör på vintern”

Stora delar av Europa svettas i vad forskare beskriver som den värsta värmeböljan någonsin. Men den amerikanske energiministern Chris Wright tycks spela ner problemet, rapporterar Politico.

– Det är alltid fler som dör på vintern än på sommaren, för kyla är en mycket större dödsorsak än värme, sa han tidigare i veckan.

Uttalandet gjordes vid en konservativ konferens där bland annat flera tunga klimatskeptiker deltog.

I sak stämmer påståendet, påpekar Politico. Dödsfallen i Europa vintertid är i nuläget ungefär åtta gånger fler än på sommaren. Men stigande temperaturer till följd av mänsklig påverkan är ett snabbt växande problem och i USA har värme under det senaste årtiondet passerat kyla som dödsorsak.