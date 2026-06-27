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KlimathotetExtremvädret i Europa

Amerikansk minister om värmen: ”Fler dör på vintern”

Av Anders Hovne
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Stora delar av Europa svettas i vad forskare beskriver som den värsta värmeböljan någonsin. Men den amerikanske energiministern Chris Wright tycks spela ner problemet, rapporterar Politico.

– Det är alltid fler som dör på vintern än på sommaren, för kyla är en mycket större dödsorsak än värme, sa han tidigare i veckan.

Uttalandet gjordes vid en konservativ konferens där bland annat flera tunga klimatskeptiker deltog.

I sak stämmer påståendet, påpekar Politico. Dödsfallen i Europa vintertid är i nuläget ungefär åtta gånger fler än på sommaren. Men stigande temperaturer till följd av mänsklig påverkan är ett snabbt växande problem och i USA har värme under det senaste årtiondet passerat kyla som dödsorsak.

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Bland andra Reform UK:s Nigel Farage deltog på konferensen
www.politico.com

Tidigare

Forskare: Människan bakom extremvärmen (16 juni)
NY Times  · Ofta betalvägg
En liknande väderhändelse 1976 hade varit 3,5 grader kallare, enligt forskarna (16 juni)
CNN
Risken för en värmebölja av den här typen är nu 500 gånger så trolig som tidigare (16 juni)
www.politico.eu
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KlimathotetExtremvädret i EuropaUSAEuropaNordamerika Forskning & vetenskap