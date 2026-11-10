Israels avgående premiärminister Benjamin Netanyahu är en mästare på politisk överlevnad, oväntade sista-minuten-allianser och attacker mot motståndarens svagaste punkt. Det skriver flera analytiker, som menar att det är bråttom om Gadi Eisenkot inte ska slarva bort sin chans att bilda regering.

Det viktigaste är att snabbt byta ut talmannen, skriver Emma Graham-Harrison i The Guardian. Sittande Amir Ohana är nära allierad till Netanyahu, och kan gynna honom genom att dröja med att ställa en ny regering inför omröstning i Knesset, skriver hon.

”Det kan ta upp till en vecka, och ingen vill ge Netanyahu så mycket tid att attackera smärtpunkterna i en bräcklig koalition”, skriver hon.

Yossi Verter skriver i Haaretz att det vore bättre för Eisenkot att presentera en minoritetsregering snabbt än en bättre förankrad längre fram.

”Varje dag är värd sin vikt i guld”, skriver han.

Pragmatism är ett ledord, tror även DN:s Nathan Shachar. Han menar att högernationalisten och den tidigare stridspiloten Matan Kahana oväntat nog kan räkna med de arabiska partiernas stöd i talmansvalet, och citerar ledamoten Ahmad Tibi:

– Vår allt överskuggande prioritet är att bli av med Netanyahu.