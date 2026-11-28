I ett försök att lösa regeringsfrågan i Israel har Benjamin Netanyahu föreslagit ett roterande styre i landet. Enligt förslaget skulle han och den politiske motståndaren Gadi Eisenkot dela på premiärministerposten, skriver TT.

Ett sådant ledarskap skulle i så fall likna det som fanns mellan Netanyahu och Benny Gantz 2020, men som den gången inte visade sig hålla.

”Mitt ansvar som ledare tvingar mig att sätta allt åt sidan, inklusive principen att det största partiet ska styra”, säger Netanyahu, vars parti Likud fick flest röster i valet.

Premiärministerfrågan är svårlöst och följden av att valutgången i oktobervalet inte gav någon entydig vinnare. Netanyahu och Eisenkot företräder två olika koalitioner, där ingen av dem har någon majoritet i Knesset.