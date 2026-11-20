På fredagen sköts en 40-årig arabisk man till döds i Israel i vad polisen beskriver som en kriminell uppgörelse, rapporterar Haaretz. Totalt har 242 personer mördats i Israel i år, 201 av dem araber.

President Isaac Herzog har pekat ut utbredd kriminalitet inom den arabiska minoriteten i Israel som ett av skälen.

– Vi måste bekämpa den här fruktansvärda brottsligheten och utplåna den. Vi måste bryta benen på de kriminella, sa han på onsdagen.

Araber utgör ungefär 20 procent av Israels befolkning och lever i hög utsträckning i de fattigaste delarna av landet. Staten anses brett diskriminera den arabiska delen av befolkningen.