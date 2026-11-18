Matan Kahana har valts till ny talman i det israeliska parlamentet, rapporterar AFP.

– Jag har för avsikt att vara talman i Knesset för alla oavsett ras, religion eller kön, sa han efter omröstningen.

Den tidigare specialstyrkesoldaten vann med 66 av 120 röster och ses som en allierad till den tidigare militärchefen Gadi Eisenkot som just nu försöker bilda regering.

Han kommer få en viktig roll i politiken i förhållande till den sittande premiärministern Benjamin Netanyahu. Det är nämligen talmannen som styr vilka lagförslag som tas upp, vilket bland annat skulle kunna leda till en utredning av Hamasattacken den 7 oktober 2023, rapporterar Ekot.