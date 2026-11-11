Israels arabiska partier har gjort ett rekordval efter att valdeltagandet bland den femtedel av medborgarna som har palestinska rötter ökat från drygt 50 till nästan 80 procent. Förklaringen ligger i desperation över ökande aggressioner och diskriminering från den senaste regeringen, skriver Washington Post i ett fördjupande reportage.

– Den här gången var det på liv och död, säger människorättsadvokaten Diana Buttu från Haifa.

Hon och flera andra berättar hur de bett, tjatat och övertalat familj och vänner att rösta. För många israeliska araber har det varit en principsak att inte legitimera den israeliska staten genom att delta i val, medan andra har sett det som meningslöst eftersom deras situation som andra klassens befolkning inte påverkas.

– Det har gått mer och mer utför. Vi vill leva och ha en framtid för oss och våra barn, säger Awni Zoabi från Nasaret till Times of Israel.