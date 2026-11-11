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Arabisk befolkning i Israel
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Arabisk befolkning i Israel eller arabiska israeler syftar på den arabisktalande icke-judiska befolkningen i Israel. Gruppen utgörs huvudsakligen av israeliska medborgare med arabisk och/eller palestinsk identitet och omfattar främst muslimer, kristna och druser. Vid slutet av 2025 uppgick den arabiska befolkningen i Israel till omkring 2,13 miljoner personer, motsvarande 21,5 procent av Israels befolkning enligt landets statistiska centralbyrå.
Den arabiska befolkningen i Israel har till stor del sitt ursprung i den arabiska befolkning som bodde i området före staten Israels bildande 1948. Efter 1948 års krig blev en del av den arabiska befolkningen kvar inom Israels gränser och erhöll då israeliskt medborgarskap. Befolkningen har därefter vuxit främst genom naturlig folkökning och är i dag koncentrerad till flera samhällen där araber utgör majoriteten av befolkningen.
Den arabiska befolkningen är geografiskt koncentrerad till Galileen, Triangeln och Negev, men finns även i blandade städer som Haifa, Jerusalem, Lod, Ramle och Akko.
Gruppen talar traditionellt arabiska, medan hebreiska numera är allmänt utbrett och används inom bland annat utbildning, arbetsliv och offentlig förvaltning. Det arabiska samhället i Israel omfattar flera religiösa och kulturella grupper, och individer inom gruppen kan identifiera sig på olika sätt, bland annat som araber, palestinier eller israeler, liksom utifrån religiös tillhörighet.
Arabiska medborgare i Israel har rösträtt och samma rättigheter att kandidera till Knesset som övriga israeliska medborgare. Samtidigt skiljer sig samhällsförhållandena på flera områden mellan det arabiska samhället och den judiska majoritetsbefolkningen, bland annat vad gäller bosättningsmönster, utbildning, arbetsmarknad, ekonomi och deltagande i politiken. Frågor om diskriminering, socioekonomiska skillnader och tillgång till mark och bostäder har länge varit centrala i samhällsdebatten. Förhållandet mellan arabisk, palestinsk och israelisk identitet är också en återkommande fråga inom det arabiska samhället i Israel.