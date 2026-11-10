Direkt efter att det nya israeliska parlamentet svurits in på tisdagen lämnade valvinnaren Gadi Eisenkot in ett lagförslag om en granskning av landets agerande efter 7 oktober-attackerna. Det rapporterar AFP.

Eisenkot har en svår regeringsbildning framför sig, eftersom partierna i hans block inte har tillräckligt med mandat för en majoritet. De möjliga samarbetspartierna är till synes oförenliga i en situation som liknar den svenska.

– Jag ber er alla att sträcka ut en hand och göra eftergifter, även till era rivaler, säger president Isaac Herzog till partiledarna på tisdagen enligt Times of Israel.