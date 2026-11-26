En frigiven palestinsk soldat. Bilden är tagen i februari 2025 och har ingenting med Pcatis rapport att göra.

Den israeliska rättsorganisationen Pcati anklagar i en rapport israeliska myndigheter för att vid flera tillfällen ha framtvingat erkännanden från palestinska fångar med hjälp av tortyr. Det rapporterar flera medier.

Organisationen har granskat 42 fall där palestinier från 2016 och framåt anmält tortyr i fångenskap som ska ha genomförts av säkerhetstjänsten Shin Bet. Av rapporten framgår att israeliska myndigheter ibland har godkänt vad som beskrivs som ”särskilda åtgärder” vid förhör med misstänkta.

– När det gäller frihetsberövade palestinier godkänner det israeliska rättssystemet officiellt tortyr som ett verktyg för att framtvinga erkännanden, oavsett om innehållet i dessa erkännanden är sant, säger Pcatis verksamhetschef Sari Bashi i ett uttalande.

Vissa övergrepp finns dokumenterade i handlingar från Shin Bet, enligt rapporten.