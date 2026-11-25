Knesset, det israeliska parlamentet, har röstat för en statlig kommission som ska utreda 7 oktober-attacken, som blev starten på Gazakriget 2023. Det rapporterar AFP och TT.

Beslutet innebär starten på en process som i förlängningen kan bli känslig för Benjamin Netanyahu. Premiärministern har kritiserats för dålig beredskap i samband med den palestinska extremistattacken. Hans styre har länge motarbetat en utredningskommission samtidigt som en stark opinion i landet velat se en utredning.

Knesset har godkänt att förslaget skickas till ett parlamentsutskott för fortsatta justeringar. Sedan väntar minst tre omröstningar till för att kommissionen verkligen ska bli av.