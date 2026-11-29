Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och centerpartiet Yashars partiledare Gadi Eisenkot träffades på ett möte under söndagsmorgonen, rapporterar israeliska medier. Mötet ägde rum efter att Netanyahu, ledare för högerpartiet Likud, öppnat dörren för en ny koalition där de båda politikerna delar på ledarskapet under lördagen.

Den tidigare premiärministern Yair Lapid är kritisk till förslaget och menar att Netanyahu försöker luras för att hålla kvar vid makten.

– Det enda sättet att pröva erbjudandets trovärdighet är att låta en regering ledd av Eisenkot tillträda, säger han enligt Haaretz.