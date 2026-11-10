Ledarna för alla Knessetpartier samlas för ett gruppfoto efter invigningen den 10 november 2026.

Israels avgående premiärminister Benjamin Netanyahu gick till frontalangrepp mot de arabiska partierna under dagens invigning av parlamentet Knesset.

– Allvarliga samtal pågår om att bilda en regering med terroranhängare som hatar Israel, eller att bli beroende av deras stöd, sa Netanyahu enligt Haaretz.

Han påstod att de arabiska partiernas mål är att skapa en islamistisk stat i ruinerna av Israel. Två judiska ledamöter tågade ut, medan Förenade arablistans partiledare Mansour Abbas svarade att de inte har några sådana ambitioner och definierar sig som israeliska medborgare.

Valvinnaren Gadi Eisenkot sa att han stärkts i sin övertygelse att Netanyahu inte borde få fortsätta regera ”en enda minut till”.

Eisenkot har en svår regeringsbildning framför sig, eftersom partierna i hans block inte har tillräckligt med mandat för en majoritet och måste samarbeta med antingen arabiska partier eller med den ultraortodoxa högern.