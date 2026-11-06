Resenärer tittar på ankomsttavlan på Sofias flygplats i Bulgarien den 5 november, då tre Ryanairplan tvingades nödlanda efter bombhot.

Över 30 flygningar har drabbats av säkerhetsincidenter i Europa den senaste veckan. Bombhoten blottar samhällets sårbarhet, enligt Aftonbladets Johan Mathias Sommarström.

”Flygtrafiken är en av den moderna världens stora akilleshälar”, skriver han och påminner om hur Europa lamslogs av vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott 2010.

Samtliga hot har visat sig vara falska, men konsekvenserna har ändå blivit stora. Flyg har omdirigerats och förseningarna har varit omfattande. Sommarström varnar för att uppmärksamheten kan inspirera andra till liknande hot.

BBC:s säkerhetskorrespondent Frank Gardner konstaterar att misstankarna riktas mot Ryssland. Hoten kan vara en del av Kremls hybridkrigföring mot Natoländer, med syftet att skapa oro och störa samhällsviktiga funktioner.

”Det kan vara så, men vi vet helt enkelt inte ännu”, skriver Gardner.

Samtidigt har proryska grupper tagit på sig cyberattacker mot livsmedelsbutiker i flera europeiska länder. Om attackerna har något samband med bombhoten är oklart.