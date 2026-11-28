En bild från RAF Lakenheath från 2010.

Runt sex drönare flög runt den amerikanska militärbasen RAF Lakenheath i Storbritannien den 13 november, uppger källor för Financial Times. Iran misstänks ha kopplingar till händelsen, enligt uppgiftslämnarna.

En varning utfärdades och amerikansk personal på plats uppmanades att söka skydd. Drönarna kunde avvärjas, men varken USA eller Storbritannien hittade drönarna efter incidenten.

Lakenheath är USA:s största flygbas i Europa.