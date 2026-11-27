Polen tecknar nytt försvarsavtal med Palantir
Polen har undertecknat ett femårigt avtal värt motsvarande cirka tre miljarder kronor med det kontroversiella techbolaget Palantir. Det rapporterar Bloomberg.
Det militära AI-systemet Maven används redan av Ukrainas, USA:s och Natos militär.
– Det vore korkat av oss att inte använda det, säger Polens försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz till Politico.
Beslutet har kritiserats för att lämna över för mycket makt och insyn till ett amerikanskt företag. Under fredagens presskonferens lovade ministern att alla servrar ska stanna i Polen och alla beslut fattas av militära befälhavare, skriver TVN.
Polen snabbar upp takten i moderniseringen av sin militär i ljuset av ökade hybridattacker och drönarincidenter, enligt Bloomberg.
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