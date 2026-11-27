Risken för ryska sabotage med många dödsoffer i Europa har ökat, enligt en rapport från den Londonbaserade tankesmedjan Institute for Strategic Studies (IISS). Det rapporterar CNN.

Enligt rapporten har Ryssland blivit bättre på att rekrytera utförare, som i sin tur har blivit skickligare på sprängdåd, där risken för dödsoffer är hög.

Mest utsatta är Tyskland och Polen, som spelar viktigast roller i stödet för Ukraina genom sina industrier och infrastruktur, skriver tyska N-tv. Det är också där som över hälften av de sabotageattacker som Ryssland tros ligga bakom har skett under det senaste året, enligt rapporten.

I Polen utfördes 29 attentat med koppling till Ryssland mellan oktober 2025 och september 2026, enligt IISS.