Ursula von der Leyen under en presskonferens tidigare i år.

Flera tunga europeiska politiker fördömer de påstådda ryska planerna på att mörda en ukrainsk rappare i samband med en spelning i Köpenhamn.

På X skriver Socialdemokraternas Magdalena Anderssson att man står i full solidaritet med Danmark.

”Vi kommer inte att låta oss hotas, och vårt stöd för Ukraina är orubbligt”.

Även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker sitt stöd för Danmark.

”Detta är en attack mot EU. Och det är oacceptabelt”, skriver hon.