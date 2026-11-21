Stödet till Danmark: Kommer inte låta oss hotas
Flera tunga europeiska politiker fördömer de påstådda ryska planerna på att mörda en ukrainsk rappare i samband med en spelning i Köpenhamn.
På X skriver Socialdemokraternas Magdalena Anderssson att man står i full solidaritet med Danmark.
”Vi kommer inte att låta oss hotas, och vårt stöd för Ukraina är orubbligt”.
Även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker sitt stöd för Danmark.
”Detta är en attack mot EU. Och det är oacceptabelt”, skriver hon.
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