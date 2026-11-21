En svensk Jas Gripen-pilot fick tillstånd att skjuta ner en misstänkt rysk robot över Polen i går, rapporterar TV4 Nyheterna.

Men eftersom piloten inte med säkerhet kunde fastställa föremålet fattades inget beslut om att skjuta.

– Det var väldigt svåra förhållanden och våra piloter visade upp stark handlingskraft och detta påvisar även vikten av att vi deltar i Natos kollektiva försvar, säger Hanna Heurlin, vakthavande kommunikatör hos Försvarsmakten.

En rysk robot och två drönare tog sig in i det polska luftrummet, men totalt övervakade militären elva mål.