Svensk pilot skulle skjuta ner robot – vädret stoppade
En svensk Jas Gripen-pilot fick tillstånd att skjuta ner en misstänkt rysk robot över Polen i går, rapporterar TV4 Nyheterna.
Men eftersom piloten inte med säkerhet kunde fastställa föremålet fattades inget beslut om att skjuta.
– Det var väldigt svåra förhållanden och våra piloter visade upp stark handlingskraft och detta påvisar även vikten av att vi deltar i Natos kollektiva försvar, säger Hanna Heurlin, vakthavande kommunikatör hos Försvarsmakten.
En rysk robot och två drönare tog sig in i det polska luftrummet, men totalt övervakade militären elva mål.
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