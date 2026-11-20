Det finns tecken på att medlemmar i det gängkriminella nätverket Loyal to Familia har varit med och planerat att mörda en ukrainsk rappare i Danmark, uppger danska säkerhetspolisen PET vid en pressträff.

Planen var att gängkriminella skulle utföra mordet på uppdrag av rysk underrättelsetjänst, uppger myndigheten. Ryssarnas mål var att det skulle ske i samband med rapparens konsert på dansk mark.

Motivet ska ha varit att rapparen kopplas till inköp av drönare till den ukrainska militären.