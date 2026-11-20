PET: Moskva rekryterade danska gängkriminella
Det finns tecken på att medlemmar i det gängkriminella nätverket Loyal to Familia har varit med och planerat att mörda en ukrainsk rappare i Danmark, uppger danska säkerhetspolisen PET vid en pressträff.
Planen var att gängkriminella skulle utföra mordet på uppdrag av rysk underrättelsetjänst, uppger myndigheten. Ryssarnas mål var att det skulle ske i samband med rapparens konsert på dansk mark.
Motivet ska ha varit att rapparen kopplas till inköp av drönare till den ukrainska militären.
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