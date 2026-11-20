Svenska Jas Gripen till vänster, en övervakningsbild från Warszawa i Polen när en rysk robot slår ner några mil från gränsen till Ukraina.

Svenska Jas Gripen-plan deltog i insatsen i Polen natten mot fredagen när luftrummet kränktes. Det rapporterar TV4 Nyheterna.

– Det stämmer. Vi har varit uppe i natt för att stötta Polen i deras luftrum. Det var en ganska lång och intensiv insats, säger Niclas Magnusson, ställföreträdande flygvapenchef.

Han uppger att det är den mest långvariga insatsen från svenskt håll hittills.

Tre föremål slog ner på polsk mark, två ryska kryssningsrobotar och en drönare. Polens premiärminister har under fredagen sagt att det inte ”ser ut som en olyckshändelse”, skriver SVT Nyheter.