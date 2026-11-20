Rysk kryssningsrobot tros ha kränkt polskt luftrum
En rysk kryssningsrobot har troligen kränkt Polens luftrum, enligt landets försvarsminister. Roboten, som tros vara av modellen KH-101, har slagit ner på polskt territorium, rapporterar Reuters.
– Vi bevittnar ännu en rysk provokation, säger Polens utrikesminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Han menar också att landet nu vänt sig till Nato för stöd.
Polen är i dag värd för en militärövning där flera europeiska länder deltar.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen