En rysk kryssningsrobot har troligen kränkt Polens luftrum, enligt landets försvarsminister. Roboten, som tros vara av modellen KH-101, har slagit ner på polskt territorium, rapporterar Reuters.

– Vi bevittnar ännu en rysk provokation, säger Polens utrikesminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Han menar också att landet nu vänt sig till Nato för stöd.

Polen är i dag värd för en militärövning där flera europeiska länder deltar.