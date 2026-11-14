Ryssland står fast vid sitt tidigare krav att Nato ska dra tillbaka sina styrkor till 1997 års positioner, enligt ett dokument som New York Times har tagit del av. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varnar för att Vladimir Putin vill rita om Europas säkerhetskarta och ställa nya krav på Natoländerna.

– Jag tror att Putin kommer att tala om Finland och Sverige, sa han till reportrar i fredags enligt RBC-Ukraina.

Zelenskyj tror också att Putin kommer att ta upp USA:s militära närvaro i Baltikum. Han betonar att Europas länder måste få vara med och förhandla om en ny säkerhetsordning.