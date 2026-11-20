Två danskar misstänks ha lejts av Moskva – skulle döda ukrainsk artist
Två danska män misstänks ha anlitats av rysk underrättelsetjänst för att likvidera en ukrainsk rappare i samband med en spelning i Danmark i september, rapporterar DR.
Attentatet misslyckades och männen greps av dansk polis kort innan konserten, som sedan ställdes in. Det var först i samband med morgonens domstolsförhandling i Lyngby som händelsen blev allmänt känd.
Partiledarna hade i går en ”konfidentiell informationsträff” på justitiedepartementet, enligt radiokanalens uppgifter.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen