Två danska män misstänks ha anlitats av rysk underrättelsetjänst för att likvidera en ukrainsk rappare i samband med en spelning i Danmark i september, rapporterar DR.

Attentatet misslyckades och männen greps av dansk polis kort innan konserten, som sedan ställdes in. Det var först i samband med morgonens domstolsförhandling i Lyngby som händelsen blev allmänt känd.

Partiledarna hade i går en ”konfidentiell informationsträff” på justitiedepartementet, enligt radiokanalens uppgifter.