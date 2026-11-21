Expert: Ryssland testar på – slår hårdare och hårdare
Ryssland testar hur långt de kan gå utan allvarliga motreaktioner från Natoländer, säger bedömare till The Telegraph efter att en rysk kryssningsrobot i veckan kränkt polskt luftrum. Keir Giles vid den brittiska tankesmedjan Chatham House jämför det med hur en läkare testar en patients knäreflex genom att slå med en liten hammare.
– Ryssland är kanske förvånade över hur okänsligt Europas knä visat sig vara, vilket gör att de nu slår hårdare och hårdare.
Förra året aktiverade Polen Natos artikel fyra i samband med att 20 ryska drönare flög in över Polen. Majoriteten av dem var inte beväpnade. Den här gången rörde det sig om en skarp kryssningsrobot, skriver tidningen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen