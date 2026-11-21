Ryssland testar hur långt de kan gå utan allvarliga motreaktioner från Natoländer, säger bedömare till The Telegraph efter att en rysk kryssningsrobot i veckan kränkt polskt luftrum. Keir Giles vid den brittiska tankesmedjan Chatham House jämför det med hur en läkare testar en patients knäreflex genom att slå med en liten hammare.

– Ryssland är kanske förvånade över hur okänsligt Europas knä visat sig vara, vilket gör att de nu slår hårdare och hårdare.

Förra året aktiverade Polen Natos artikel fyra i samband med att 20 ryska drönare flög in över Polen. Majoriteten av dem var inte beväpnade. Den här gången rörde det sig om en skarp kryssningsrobot, skriver tidningen.