I en tysk terrorhärva har misstankar uppstått om planer på ett terrordåd mot en synagoga i Malmö. Det skriver DN.

Den tyska polisen grep på torsdagen två personer misstänkta för planer på en bombattack mot en synagoga i Köln, skriver N-tv. Enligt uppgifter till Der Spiegel ska andra personer ha anlitats av samma pro-iranska terrorgrupp för att utföra ett sprängdåd mot en synagoga i Malmö och ha rest dit med sprängmedel. En person ska ha gripits av svenska myndigheter i mars 2026, enligt uppgifterna.

Säpo säger till DN att de noterat uppgifterna men inte kommenterar dem.