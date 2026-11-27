Uppgifter: Terrorplaner mot synagoga i Malmö avslöjade vid tysk insats
I en tysk terrorhärva har misstankar uppstått om planer på ett terrordåd mot en synagoga i Malmö. Det skriver DN.
Den tyska polisen grep på torsdagen två personer misstänkta för planer på en bombattack mot en synagoga i Köln, skriver N-tv. Enligt uppgifter till Der Spiegel ska andra personer ha anlitats av samma pro-iranska terrorgrupp för att utföra ett sprängdåd mot en synagoga i Malmö och ha rest dit med sprängmedel. En person ska ha gripits av svenska myndigheter i mars 2026, enligt uppgifterna.
Säpo säger till DN att de noterat uppgifterna men inte kommenterar dem.
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