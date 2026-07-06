ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En pappa och en flicka under begravningen/Kistor körs genom Teheran/Kvinnor på väg till begravningen av tidigare ayatolla Ali Khamenei. (TT)
MellanösternkrisenLäget i Iran

Analys: Iran stärker greppet om Hormuz – i skuggan av begravningen

Av Helena Sällström
Publicerad:

Miljoner människor har samlats i Teheran för att sörja tidigare ayatollan Ali Khamenei. Under tiden intensifierar den iranska regimen kampen för utvidgad kontroll över Hormuzsundet, enligt The Guardians Patrick Wintour.

De senaste 48 timmarna har det iranska revolutionsgardet varnat fartyg som använt en alternativ sydlig farled nära Oman. Flera av dem har valt att vända om. Enligt Wintours analys försöker Iran återta greppet om sjöfarten efter att fartyg i allt högre grad valt bort den nordliga och mer minerade rutten.

BBC:s Paul Adams noterar att den sköra vapenvilan huvudsakligen tycks hålla sedan den slöts för tre veckor sedan. Men de återkommande incidenterna runt Hormuzsundet – och det faktum att ingen av konfliktens grundfrågor är löst – visar att situationen är lika osäker som tidigare, skriver Adams.

Patrick Wintour: Använder begravningen för att skicka budskap till gulfstaterna
analys · www.theguardian.com
Maziar Motamedi: Iran försöker sända ett religiöst och politiskt meddelande
analys · Al Jazeera
Paul Adams: Irans nya regim är väldigt annorlunda än den förra
analys · BBC
Seth Frantzman: Vad säger begravningen om Irans nästa drag mot Israel?
analys · Jerusalem Post
Reuters: Uttömda oljelager ökar risken för ny oljechock
analys · Reuters  · Ofta betalvägg
Institute for the study of wars senaste analys om Iran
analys · understandingwar.org
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen