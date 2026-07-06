Analys: Iran stärker greppet om Hormuz – i skuggan av begravningen

En pappa och en flicka under begravningen/Kistor körs genom Teheran/Kvinnor på väg till begravningen av tidigare ayatolla Ali Khamenei.

Miljoner människor har samlats i Teheran för att sörja tidigare ayatollan Ali Khamenei. Under tiden intensifierar den iranska regimen kampen för utvidgad kontroll över Hormuzsundet, enligt The Guardians Patrick Wintour.

De senaste 48 timmarna har det iranska revolutionsgardet varnat fartyg som använt en alternativ sydlig farled nära Oman. Flera av dem har valt att vända om. Enligt Wintours analys försöker Iran återta greppet om sjöfarten efter att fartyg i allt högre grad valt bort den nordliga och mer minerade rutten.

BBC:s Paul Adams noterar att den sköra vapenvilan huvudsakligen tycks hålla sedan den slöts för tre veckor sedan. Men de återkommande incidenterna runt Hormuzsundet – och det faktum att ingen av konfliktens grundfrågor är löst – visar att situationen är lika osäker som tidigare, skriver Adams.