Mojtaba Khamenei lovar att hämnas faderns död

Iran ska hämnas den dödade ayatolla Ali Khamenei. Det lovar hans son, Mojtaba Khamenei, enligt statsstyrda Fars. I ett skriftligt uttalande som påstås komma från Khamenei säger han att hämnd är nationens vilja.

”Vi lovar att hämnas ditt oskyldiga blod och alla martyrers blod i dessa krig från de kriminella och vanärande mördarna”, skriver han vidare.

Khamenei har inte synts till sedan attacken som i februari dödade ayatollan. Han dök inte heller upp under begravningsceremonierna för fadern i veckan.