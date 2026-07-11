Mojtaba Khamenei lovar att hämnas faderns död
Iran ska hämnas den dödade ayatolla Ali Khamenei. Det lovar hans son, Mojtaba Khamenei, enligt statsstyrda Fars. I ett skriftligt uttalande som påstås komma från Khamenei säger han att hämnd är nationens vilja.
”Vi lovar att hämnas ditt oskyldiga blod och alla martyrers blod i dessa krig från de kriminella och vanärande mördarna”, skriver han vidare.
Khamenei har inte synts till sedan attacken som i februari dödade ayatollan. Han dök inte heller upp under begravningsceremonierna för fadern i veckan.
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