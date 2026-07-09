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En irakisk kvinna deltar i sörjandet av ayatollan. Hon håller en bild av efterträdaren Mojtaba Khamenei, och hans avlidne far Ali Khamenei. (Hadi Mizban /AP/TT)
MellanösternkrisenLäget i Iran

Ayatollan läggs till sista vilan i hemstaden

Av Helena Sällström
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I dag läggs ayatolla Ali Khamenei till sista vilan i hemstaden Mashhad, över fyra månader efter att han dödades i en amerikansk attack.

Processionerna och minnesceremonierna för ayatollan har pågått sedan i lördags, först i Teheran och Qom och därefter i de heliga irakiska städerna Najaf och Karbala, skriver TT.

Om regimens påståenden stämmer har 15 miljoner tagit farväl av den hårdföre ledaren. Det skulle göra begravningen till en av världshistoriens största.

Samtidigt ska man känna till att det iranska styret utövar hårda påtryckningar mot bland annat statligt anställda, butiksinnehavare och studenter för att de ska delta.

Kistan har skickats från Teheran via Qom och därefter till de irakiska städerna Najaf och Karbala
TT
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Megabegravningen har pågått i flera dagar
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