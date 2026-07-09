ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Minnesceremonierna för ayatollan har pågått sedan i lördags, först i Teheran och Qom och därefter i de heliga irakiska städerna Najaf och Karbala. (Khalil Hamra /AP/TT)
MellanösternkrisenLäget i Iran

Megabegravning ska visa Irans styrka – men djup klyfta delar samhället

Av Helena Sällström
Publicerad:

Bilder från Teheran visar gigantiska processioner i samband med ayatolla Ali Khameneis begravning. För den hårdföra falangen av den islamiska republiken är det en styrkedemonstration.

Men under ytan fortsätter ett djupt missnöje att breda ut sig, sprunget ur årtionden av förtryck och ekonomisk misskötsel, skriver AP.

– En klyfta har öppnat sig i hem över hela landet, säger en anonym techanställd som nyhetsbyrån har talat i telefon med.

Många av hans vänner är arbetslösa.

– De flesta av oss försöker bara hålla oss vid liv.

Systern till en aktivist som dödades när regimen slog ner mot regimkritiska demonstranter tidigare i januari sammanfattar Khameneis arv med ett ord: Orättvisa.

– Sedan min syster dog har vårt liv gått i bitar, mentalt och finansiellt, säger hon.

Iranier känner förtvivlan och osäkerhet över framtiden
AP  · Ofta betalvägg
I dag läggs ayatolla Ali Khamenei till sista vilan i hemstaden Mashhad
TT
Megabegravningen har pågått i flera dagar
Financial Times  · Ofta betalvägg
Se bilderna från begravningen
bildspel · NY Times  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenLäget i IranIranMellanöstern