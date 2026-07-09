Megabegravning ska visa Irans styrka – men djup klyfta delar samhället

Minnesceremonierna för ayatollan har pågått sedan i lördags, först i Teheran och Qom och därefter i de heliga irakiska städerna Najaf och Karbala.

Bilder från Teheran visar gigantiska processioner i samband med ayatolla Ali Khameneis begravning. För den hårdföra falangen av den islamiska republiken är det en styrkedemonstration.

Men under ytan fortsätter ett djupt missnöje att breda ut sig, sprunget ur årtionden av förtryck och ekonomisk misskötsel, skriver AP.

– En klyfta har öppnat sig i hem över hela landet, säger en anonym techanställd som nyhetsbyrån har talat i telefon med.

Många av hans vänner är arbetslösa.

– De flesta av oss försöker bara hålla oss vid liv.

Systern till en aktivist som dödades när regimen slog ner mot regimkritiska demonstranter tidigare i januari sammanfattar Khameneis arv med ett ord: Orättvisa.

– Sedan min syster dog har vårt liv gått i bitar, mentalt och finansiellt, säger hon.