Källor: USA bombade skola trots flera varningar

En bild från den iranska regeringen, som uppges visa gravar som har grävts för offren från attacken mot skolan.

Amerikanska befälhavare ignorerade varningar om att underrättelseuppgifter gällande iranska mål var utdaterade, vilket bland annat ledde till attacken mot en skola där nästan 200 elever och lärare dog. Det uppger flera källor för CNN.

Attacken mot skolan skedde precis i början av USA:s krig mot Iran. Enligt källorna ville det amerikanska militärhögkvarteret Pentagon då snabbt identifiera iranska mål.

– Pentagon pressar alla att arbeta snabbare, säger en källa.

Men underrättelseuppgifterna som man då lutade sig mot var i vissa fall uppemot tio år gamla, vilket flera befälhavare aktivt valde att bortse från.

I fallet med skolan ska den tidigare ha varit en del av en bas för det iranska revolutionsgardet, men redan 2016 ska de två verksamheterna ha skiljts åt.