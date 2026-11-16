Om S-ledaren Magdalena Andersson andas ut efter att C valt fortsatta förhandlingar med hennes ”totalpaket” har hon missuppfattat situationen, menar TV4:s Per Hermanrud.

– Huvudproblemet för Andersson kvarstår: Vänsterpartiet kräver att ingå i regering, Centerpartiet säger nej till det. Vi är fortfarande på ruta ett, säger han.

Även Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén tycker att regeringsprocessen är tillbaka på ruta ett. Hon utesluter inte att det kan bli aktuellt för Centerpartiet att blicka högerut igen med tanke på det låsta läget.

– Min uppfattning är att C och V är lika fast beslutna om att inte vika sig. Andersson har verkligen en tuff uppgift framför sig.

GP:s Arne Larsson tror att Vänsterpartiet kan få det svettigt den kommande tiden. När Centerpartiet nu lär trycka på att de har gjort vad de lovade under valrörelsen, att samarbeta med Magdalena Anderssons sida av politiken, kan blickarna i stället riktas mot V:s regeringskrav.

”Men sett till hur Nooshi Dadgostar, Ida Gabrielsson och resten av partiet agerat före och efter valet finns det ingenting – verkligen ingenting – som tyder på att de ska ändra sig”, skriver han.