Analys: Kommer knappast ett saftigare bud på Humana

Analytiker är oense om hur bra gårdagens bud från välfärdsbolaget Ambea på konkurrenten Humana är.

Robert Andersson på DI ser det som en affär med två vinnare. Budpremien på 27 procent är aptitlig för Humanas aktieägare, menar tidningen. För Ambeas aktieägare finns det samtidigt goda förutsättningar för en bra affär, då Humana köps till låga 10,6 gånger årets förväntade vinst, medan Ambea själva värderas till 12,7 gånger årets förväntade vinst.

Affärsvärldens Daniel Svensson bedömer att chansen till ett höjt bud på omsorgsbolaget Humana, från till exempel konkurrenten Attendo, eller från riskkapitalsidan är låg. Humana har länge värderats ”lägst bland de stora omsorgsbolagen”, skriver han.