Analys: L tappar igen – men problemet är större än så
Liberalerna får sitt lägsta stöd någonsin i en opinionsmätning gjord av TV4/Novus. Men det är inte det som borde oroa partiledaren Simona Mohamsson, skriver TV4:s politikreporter Filippa Fernqvist i en analys.
I stället är det att övriga Tidöpartier går framåt i samma mätning. Enligt Fernqvist tyder det på att väljarna har svårt att se vad L ska tillföra i en eventuell ny Tidöregering. Risken är att M, KD och SD drar iväg – utan L, skriver hon.
I SvD:s podd ”Politiken” pratar tidningens politikreportrar Torbjörn Nilsson och Maggie Strömberg om Moderaternas svåra sits i opinionen. Partiet är mindre än Sverigedemokraterna men Ulf Kristersson är ändå statsministerkandidat.
Enligt Strömberg är det ödesfrågan för Kristersson inför valet i september:
– Är han fortfarande en revanschernas man? Eller riskerar han att bli den sista moderata statsministern?
Resultatet från undersökningen
M: 17,3 (+0,7)
L: 1,8 (-0,4)
C: 6,6 (+0,5)
KD: 6,1 (+0,5)
S: 31,8 (-0,8)
V: 7,8 (-1,1)
MP: 7,2 (+0,8)
SD: 20,4 (+0,4)
Annat: 1,0 (-0,6)
Block:
M+L+KD+SD: 45,6 (+1,2)
S+V+MP+C: 53,4 (-0,6)
Osäkra: 1,3
Så genomfördes mätningen
Novus väljarbarometer för juli 2026 genomfördes under perioden 6-9 juli 2026. Undersökningen besvarades av totalt 5 726 röstberättigade svenskar i åldern 18 år och uppåt utan övre åldersgräns.
Undersökningen ger svar på frågan om hur svenska folket skulle rösta om det vore val till riksdagen i dag.
Om väljarbarometern från Novus
Novus använder sig av sin egen Sverigepanel som består av omkring 50 000 slumpmässigt rekryterade personer. Nya panelmedlemmar rekryteras löpande, i första hand via telefon, i andra hand via sms och i tredje hand via post.
Det går inte att anmäla sig till panelen på egen hand då Novus menar att slumpmässig rekrytering är en förutsättning för att man ska kunna redovisa statistiska felmarginaler på ett trovärdigt sätt.
Göteborgs-Posten och TV4 använder sig löpande av Novus för undersökningar om det politiska läget i Sverige.