Analys: L tappar igen – men problemet är större än så

Liberalerna får sitt lägsta stöd någonsin i en opinionsmätning gjord av TV4/Novus. Men det är inte det som borde oroa partiledaren Simona Mohamsson, skriver TV4:s politikreporter Filippa Fernqvist i en analys.

I stället är det att övriga Tidöpartier går framåt i samma mätning. Enligt Fernqvist tyder det på att väljarna har svårt att se vad L ska tillföra i en eventuell ny Tidöregering. Risken är att M, KD och SD drar iväg – utan L, skriver hon.

I SvD:s podd ”Politiken” pratar tidningens politikreportrar Torbjörn Nilsson och Maggie Strömberg om Moderaternas svåra sits i opinionen. Partiet är mindre än Sverigedemokraterna men Ulf Kristersson är ändå statsministerkandidat.

Enligt Strömberg är det ödesfrågan för Kristersson inför valet i september:

– Är han fortfarande en revanschernas man? Eller riskerar han att bli den sista moderata statsministern?