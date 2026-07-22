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Liberalernas partiledare Simona Mohamsson håller pressträff under Almedalsveckan. (Anders Wiklund/TT)
Valet 2026Opinionsläget

Analys: L tappar igen – men problemet är större än så

Av Emma Hedlin
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Liberalerna får sitt lägsta stöd någonsin i en opinionsmätning gjord av TV4/Novus. Men det är inte det som borde oroa partiledaren Simona Mohamsson, skriver TV4:s politikreporter Filippa Fernqvist i en analys.

I stället är det att övriga Tidöpartier går framåt i samma mätning. Enligt Fernqvist tyder det på att väljarna har svårt att se vad L ska tillföra i en eventuell ny Tidöregering. Risken är att M, KD och SD drar iväg – utan L, skriver hon.

I SvD:s podd ”Politiken” pratar tidningens politikreportrar Torbjörn Nilsson och Maggie Strömberg om Moderaternas svåra sits i opinionen. Partiet är mindre än Sverigedemokraterna men Ulf Kristersson är ändå statsministerkandidat.

Enligt Strömberg är det ödesfrågan för Kristersson inför valet i september:

– Är han fortfarande en revanschernas man? Eller riskerar han att bli den sista moderata statsministern?

Just nu upplåst för alla
OpinionslägetKontext
Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
Filippa Fernqvist: L har större problem än opinionssiffrorna
analys · www.tv4.se
Maggie Strömberg: Kristersson har gjort ”rätt mycket” som regeringschef
podd · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
M går framåt och S backar i ny Novusmätning
www.tv4.se
Hela mätningen på Novus hemsida
novus.se

Resultatet från undersökningen

M: 17,3 (+0,7)
L: 1,8 (-0,4)
C: 6,6 (+0,5)
KD: 6,1 (+0,5)
S: 31,8 (-0,8)
V: 7,8 (-1,1)
MP: 7,2 (+0,8)
SD: 20,4 (+0,4)
Annat: 1,0 (-0,6)

Block:
M+L+KD+SD: 45,6 (+1,2)
S+V+MP+C: 53,4 (-0,6)
Osäkra: 1,3

Så genomfördes mätningen

Novus väljarbarometer för juli 2026 genomfördes under perioden 6-9 juli 2026. Undersökningen besvarades av totalt 5 726 röstberättigade svenskar i åldern 18 år och uppåt utan övre åldersgräns.

Undersökningen ger svar på frågan om hur svenska folket skulle rösta om det vore val till riksdagen i dag.

Om väljarbarometern från Novus

Novus använder sig av sin egen Sverigepanel som består av omkring 50 000 slumpmässigt rekryterade personer. Nya panelmedlemmar rekryteras löpande, i första hand via telefon, i andra hand via sms och i tredje hand via post.

Det går inte att anmäla sig till panelen på egen hand då Novus menar att slumpmässig rekrytering är en förutsättning för att man ska kunna redovisa statistiska felmarginaler på ett trovärdigt sätt.

Göteborgs-Posten och TV4 använder sig löpande av Novus för undersökningar om det politiska läget i Sverige.

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Valet 2026OpinionslägetModeraternaLiberalernaSocialdemokraternaPolitikUlf KristerssonTorbjörn NilssonMaggie StrömbergSverigedemokraternaSimona Mohamsson