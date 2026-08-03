Analys: Små fotbollsländer kan avgöra Infantinos öde

Kommer Uefas Aleksander Ceferin (till höger) ställa upp mot Gianni Infantino som ny Fifa-president?

Fifa-presidenten Gianni Infantino väntas söka stöd från mindre fotbollsnationer i den maktkamp som är under uppsegling inom Fifa.

Reuters Ian Ransom skriver i en analys att det är skillnad mellan att kräva en extra kongress och att faktiskt göra skillnad på en sådan.

”Trots stora skillnader i intäkter, nivå och inflytande, har alla 211 medlemsländer lika starka röster”, konstaterar han.

Därför räknar Ransom med att Infantino kommer att utnyttja det beroende som många mindre nationer, som Bhutan och Vanuatu, känner gentemot Fifa och Infantino. Fifa har nämligen under hans ledning, investerat mer i eftersatta fotbollsländer än vad någon av hans företrädare gjort.

The Athletics Simon Hughes spekulerar i om Aleksander Ceferin, som i dag leder Uefa och upproret mot Infantino, kan vara intresserad av att kliva fram som kandidat.

”Det hade varit fascinerande att få veta om han är lockad av det verkligt stora jobbet”, skriver han.