Uefa hotar med domstol: ”Förstör inga bevis”

Uefa hotar att dra Gianni Infantino inför rätta för planen på utförsäljning av VM, rapporterar The Telegraph.

I ett brev till Infantino som tidningen läst meddelar Uefa formellt Fifa-chefen att de ”aktivt överväger” rättsliga åtgärder.

”Du och Fifa är skyldiga att omedelbart identifiera, lokalisera och bevara alla relevanta dokument och elektroniskt lagrad information”, skriver de.

Samma budskap har skickats till Joshua Kushner, Greg Maffei, JP Morgan och Open Economics, som alla varit inblandade i planen.