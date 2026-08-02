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Gianni Infantino. (Sam Hodde /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMFifas utförsäljning

Uefa hotar med domstol: ”Förstör inga bevis”

Av Joel Malmén
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Uefa hotar att dra Gianni Infantino inför rätta för planen på utförsäljning av VM, rapporterar The Telegraph.

I ett brev till Infantino som tidningen läst meddelar Uefa formellt Fifa-chefen att de ”aktivt överväger” rättsliga åtgärder.

”Du och Fifa är skyldiga att omedelbart identifiera, lokalisera och bevara alla relevanta dokument och elektroniskt lagrad information”, skriver de.

Samma budskap har skickats till Joshua Kushner, Greg Maffei, JP Morgan och Open Economics, som alla varit inblandade i planen.

Ger en detaljerad lista över allt som ska sparas
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Källor: Svenske Fifa-toppen hölls utanför planen
NY Times  · Ofta betalvägg
Fifas operativa chef: Infantino bedrog oss – planen är bara hans
AP  · Ofta betalvägg
Källor: PSG-chefen pekas ut som Infantino-utmanare
www.politico.com
Svenske tidigare Uefa-chefen jobbade med Infantino: ”Gick inte att lita på”
TT
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Fotbolls-VMFifas utförsäljningGianni InfantinoUefaFifaFotboll