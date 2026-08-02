Källor: PSG-chefen pekas ut som Infantino-utmanare

Europeiska fotbollstoppar överväger att nominera qatariske Nasser al-Khelaifi, Paris Saint-Germains ordförande och vd, som utmanare till Fifa-chefen Gianni Infantino. Det uppger flera högt uppsatta fotbollskällor för Politico.

Med hjälp av hemlandets ekonomiska muskler har al-Khelaifi bidragit till att göra PSG till Europas mest framgångsrika klubblag sedan han tillträdde 2011. Han är också ordförande för den europeiska klubblagsorganisationen European Football Clubs.

En talesperson för al-Khelaifi viftar bort uppgifterna.

– Nasser har absolut inga anspråk på eller intresse för Fifa-rollen, utan kommer fortsätta att diskret stötta alla institutioner inom den globala och europeiska fotbollen.

Nästa ordinarie val till Fifa-ordförande hålls på kongressen den 18 mars. Deadline för att nominera kandidater är den 18 november.