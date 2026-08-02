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Nasser al-Khelaifi. (Andreea Alexandru /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMFifas utförsäljning

Källor: PSG-chefen pekas ut som Infantino-utmanare

Av Joel Malmén
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Europeiska fotbollstoppar överväger att nominera qatariske Nasser al-Khelaifi, Paris Saint-Germains ordförande och vd, som utmanare till Fifa-chefen Gianni Infantino. Det uppger flera högt uppsatta fotbollskällor för Politico.

Med hjälp av hemlandets ekonomiska muskler har al-Khelaifi bidragit till att göra PSG till Europas mest framgångsrika klubblag sedan han tillträdde 2011. Han är också ordförande för den europeiska klubblagsorganisationen European Football Clubs.

En talesperson för al-Khelaifi viftar bort uppgifterna.

– Nasser har absolut inga anspråk på eller intresse för Fifa-rollen, utan kommer fortsätta att diskret stötta alla institutioner inom den globala och europeiska fotbollen.

Nästa ordinarie val till Fifa-ordförande hålls på kongressen den 18 mars. Deadline för att nominera kandidater är den 18 november.

Leder också ett medieimperium
www.politico.com
Källor: Infantinos plan hölls hemlig för svenske generalsekreteraren
NY Times  · Ofta betalvägg
Svenske tidigare Uefa-chefen jobbade med Infantino: ”Gick inte att lita på”
TT
Uppgifter: Uefa vill att Infantino avgår – hotar med misstroendeomröstning (1 augusti)
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
Nasser al-Khelaifi
Wikipedia (en)
Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi (Arabic: ناصر بن غانم الخليفي; born 12 November 1973) is a Qatari government official, businessman, and former professional tennis player. He is the chairman of beIN Media Group and Qatar Sports Investments, which are owned by the Qatari state, and the president of Paris Saint-Germain FC and the Qatar Tennis Federation. Al-Khelaifi was also a member of the organizing committee for the FIFA Club World Cup, and has been a member of the UEFA Executive Committee since 2019. He was elected as the chairman of European Football Clubs (EFC) in 2021, and has been its representative on the FIFA Council since 2025. Al-Khelaïfi was recognised by ESPN as the seventh most influential individual in the realm of world football in 2015. His influence was further solidified in May 2020 when a France Football ranking positioned him as the most influential personality in the sport.
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Fotbolls-VMFifas utförsäljningFifaGianni InfantinoPSG, Paris Saint-Germain FCFotboll