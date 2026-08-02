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Lars-Christer Olsson och Fifa-toppen Gianni Infantino tillsammans Donald Trump under VM-spelet i år.
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Svensken jobbade med Infantino i flera år – såg korruption: ”Inte att lita på”

Av Alice Hermansson
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Fifa-toppen Gianni Infantino är opålitlig. Det påstår Uefas tidigare chef Lars-Christer Olsson i en intervju med TT.

De jobbade tillsammans i början av 2000-talet, när Infantino var juridisk chef på Uefa. Lars-Christer Olsson berättar hur han på nära håll såg hur Infantino använde hemliga maktmedel för att styra fotbollsvärlden.

Lars-Christer Olsson, som senare blev generalsekreterare för Svensk Elitfotboll, syftar på en särskild händelse. Enligt Olsson var det Infantino som såg till att svenske Lennart Johansson förlorade Uefa-valet mot fransmannen Michel Platini 2007.

Infantino ska också ha erbjudit poster inom Uefa till de förbund som röstade på Platini.

– Jag förstod först i efterhand att Infantino stöttat Platini trots att han var anställd under Lennart Johansson. Då insåg jag att han inte gick att lita på.

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TT
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www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Fifa backade från kritiserad utförsäljning av VM
TT
Flera förbund hotade att bojkotta Fifa-event om försäljningen hade gått igenom
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
 
Lars-Christer Olsson
Wikipedia (sv)
Lars-Christer Olsson, född den 6 februari 1950 i Lövestads församling, är en svensk fotbollsfunktionär som var generalsekreterare i Uefa 2003–2007. Han efterträdde Gerhard Aigner. Lars-Christers bana som fotbollsfunktionär började i Skånes fotbollsförbund 1979 där han arbetade tills han blev utnämnd till generalsekrererare för svensk elitfotboll 1990. Redan året efter erbjöds han jobbet som genralsekreratare för SvFF av dåvarande ordförande Lars-Åke Lagrell. Här stannade han till 2000 då han tog klivet över till UEFA med ansvar för marknadsföring av bland annat Champions League och EM. 2003 fick han uppdraget som generalsekreterare för hela UEFA, den högsta tjänstemannarollen inom organisationen. Olsson tillträdde som ordförande för Svensk Elitfotboll 2012 och verkade där i nio år fram till mars 2021.
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