Svensken jobbade med Infantino i flera år – såg korruption: ”Inte att lita på”

Lars-Christer Olsson och Fifa-toppen Gianni Infantino tillsammans Donald Trump under VM-spelet i år.

Fifa-toppen Gianni Infantino är opålitlig. Det påstår Uefas tidigare chef Lars-Christer Olsson i en intervju med TT.

De jobbade tillsammans i början av 2000-talet, när Infantino var juridisk chef på Uefa. Lars-Christer Olsson berättar hur han på nära håll såg hur Infantino använde hemliga maktmedel för att styra fotbollsvärlden.

Lars-Christer Olsson, som senare blev generalsekreterare för Svensk Elitfotboll, syftar på en särskild händelse. Enligt Olsson var det Infantino som såg till att svenske Lennart Johansson förlorade Uefa-valet mot fransmannen Michel Platini 2007.

Infantino ska också ha erbjudit poster inom Uefa till de förbund som röstade på Platini.

– Jag förstod först i efterhand att Infantino stöttat Platini trots att han var anställd under Lennart Johansson. Då insåg jag att han inte gick att lita på.